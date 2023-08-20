اخبار الرياضة عاجل

موعد مشاهدة مباراة الاهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

يلتقي الأهلي طرابلس الليبي اليوم الاحد مضيفه نواذيبو بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2023 .

وتنطلق المباراة بين الأهلي طرابلس ونواذيبو التي يستضيفها ملعــب شيـــخة ولد بيديـة عند الساعة السادسة مساءًا حسب توقيت ليبيا والسابعة حسب توقيت مكة .

سيتم اضافة البث حالة انطلاق المباراة

وأكد المهاجم محمد الغنودي لاعب الأهلي طرابلس أن فريقه أكمل تحضيراته استعدادا لمواجهة نواذيبو بطل موريتانيا، الأحد.

وأضاف الغنودي في تصريحات لحساب الأهلي طرابلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أجرينا على ملعب المباراة آخر حصة تدريبية”.

ويخشى أنصار الفريق الموريتاني تكرار ما حدث في 2018، حيث ودع الفريق البطولة الإفريقية أمام الأهلي بنغازي، بعدما فاز بنواكشوط 2-1 ذهابا، وخسر في الإياب 2-0 بمصر.

وستقام مباراة اياب الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني بعد أيام في العاصمة طرابلس، من أجل العبور للدور الثاني.

موعد مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو :

الدور التمهيـدي – دوري أبطال أفـريقيـا
الأهـلي VS نواذيبو الموريتاني
| اليوم الأحد 6:00 مســاءً بتوقيـت ليبيا
| ملعــب شيـــخة ولد بيديـة
الوسط WTV

تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو image-72.png

قائمة لاعبي الاهلي طرابلس امام نواذيبو الموريتاني

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك