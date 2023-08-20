موعد مشاهدة مباراة الاهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023

يلتقي الأهلي طرابلس الليبي اليوم الاحد مضيفه نواذيبو بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2023 .

وتنطلق المباراة بين الأهلي طرابلس ونواذيبو التي يستضيفها ملعــب شيـــخة ولد بيديـة عند الساعة السادسة مساءًا حسب توقيت ليبيا والسابعة حسب توقيت مكة .

سيتم اضافة البث حالة انطلاق المباراة

وأكد المهاجم محمد الغنودي لاعب الأهلي طرابلس أن فريقه أكمل تحضيراته استعدادا لمواجهة نواذيبو بطل موريتانيا، الأحد.

وأضاف الغنودي في تصريحات لحساب الأهلي طرابلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أجرينا على ملعب المباراة آخر حصة تدريبية”.

ويخشى أنصار الفريق الموريتاني تكرار ما حدث في 2018، حيث ودع الفريق البطولة الإفريقية أمام الأهلي بنغازي، بعدما فاز بنواكشوط 2-1 ذهابا، وخسر في الإياب 2-0 بمصر.

وستقام مباراة اياب الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني بعد أيام في العاصمة طرابلس، من أجل العبور للدور الثاني.

موعد مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو :

الدور التمهيـدي – دوري أبطال أفـريقيـا

الأهـلي VS نواذيبو الموريتاني

| اليوم الأحد 6:00 مســاءً بتوقيـت ليبيا

| ملعــب شيـــخة ولد بيديـة

الوسط WTV

قائمة لاعبي الاهلي طرابلس امام نواذيبو الموريتاني