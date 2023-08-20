صحيفة بيلد: ريال مدريد يجهز عرضا للتعاقد مع مبابي

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قالت صحيفة “بيلد”، إن ريال مدريد يعد عرضا للتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وبحسب الصحيفة الألمانية، يريد ريال مدريد تقديم العرض في نهاية فترة الانتقالات الصيفية؛ بهدف الضغط على باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد قد يقدم عرضه يوم 29 أو 30 أغسطس، علما أن سوق الانتقالات ينتهي يوم 31 أغسطس.

وذكرت “بيلد” أن عرض ريال مدريد قد يصل لـ 120 مليون يورو.

وأشعل مبابي الجدل حول مستقبله في يونيو المقبل، بعدما أبلغ باريس سان جيرمان أنه لا ينوي تفعيل بند التجديد حتى يونيو 2025، وقال إنه يريد البقاء هذا الموسم مع الفريق.

وفجر هذا الأمر غضب باريس سان جيرمان الذي بات مهددا بخسارة مبابي مجانا بنهاية الموسم الحالي، لكن ناصر الخليفي رئيس النادي قال: “من المستحيل السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانا”.

وكان مبابي قريبا من الانضمام لريال مدريد في 2022 حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2022.

لكن النادي الفرنسي نجح في إقناع مبابي بالتجديد لموسمين حتى يونيو 2024، مع بند يتيح للاعب التجديد حتى يونيو 2025.

ولم يوقع ريال مدريد حتى الآن على بديل قوي للمهاجم كريم بنزيما الذي انضم إلى نادي الاتحاد السعودي في صفقة انتقال حر.

وضم ريال مدريد المهاجم خوسيلو الذي يبلغ من العمر 33 عاما، لكنه على الأغلب سيكون لاعبا احتياطيا.

وشارك مبابي احتياطيا، أمس السبت، مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي وسجل هدفا من ضربة جزاء، بعدما غاب عن الجولة الأولى وعن استعدادات الفريق للموسم.