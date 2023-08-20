الاهلي طرابلس يسقط أمام نواذيبو في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

قاد المهاجم السنغالي عثمان فاي، فريق نواذيبو الموريتاني، لانتزاع الفوز من ضيفه الأهلي طرابلس الليبي، بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب شيخا بيديا بنواكشوط، ضمن ذهاب الدور الأول التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول، رغم تعدد الفرص من الجانبين، لكن نواذيبو أصر على أخذ الأسبقية من خلال هدفين متتاليين سجلهما محترفه السنغالي عثمان فاي في الدقيقتين 75 و89 من عمر اللقاء.

ويلتقي الفريقان بعد أسبوع في طرابلس بلقاء العودة، حيث يكفي نواذيبو التعادل أو الهزيمة بفارق هدف، لمواصلة المشوار في دوري أبطال أفريقيا.