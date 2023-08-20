الأهلي بنغازي يحقق فوزا ثمينا على أنيمبا

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حقق فريق الأهلي بنغازي فوزا ثمينا بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراته أمام أنيمبا النيجيري التي أقيمت بملعب شهداء بنينا ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأت المباراة سريعة حيث تمكن الفريق النيجيري من مباغتة الأهلي بنغازي مبكرًا لإرباك حساباته حيث تمكن في الدقيقة الرابعة من تسجيل الهدف الأول من هجمة مرتدة سريعة لم ينتبه لها دفاع الأهلي بنغازي ليجد المهاجم النيجيري مبوما تشيجيوكي نفسه منفردًا بالمرمى فيضع الكرة في الشباك وسط صدمة لاعبي الأهلي.

وبعد الهدف حافظ أنيمبا على وتيرة لعبه بغية إحراز الهدف الثاني ليقتل المباراة مبكرًا، إلا أن لاعبي الأهلي تمكنوا من إدراك هدف التعادل في الدقيقة الثامنة من كرة عرضية أرسلها الترهوني قفز لها طقطق وحولها في الشباك، ولم ينتهي الشوط الأول حتى سجل فضل سلامة الهدف الثاني للأهلي.

وفي الدقيقة 59 باغت أنيمبا الأهلي بالهدف الثاني الذي جاء عن طريق أيز إيكوتوزيام في غفلة من الدفاع.

أما في الدقيقة 75 تمكن الأهلي بنغازي من إحراز الهدف الثالث عن طريق فاضل سلامة مستغلا كرة عرضية أرسلها أسامة صريط، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بنغازي 3-2.

وفي الدقيقة 85 تمكن أنيمبا من إحراز هدف التعادل الثالث من ركلة حرة لعبت فأبعدها الوحيشي إلا أن الكرة ارتدت لتجد لاعب أنيمبا ميرفي ندوكو الذي أودعها الشباك لتصبح النتيجة 3-3.

وشهدت الدقيقة 95 تسجيل الهدف الرابع للأهلي بنغازي عن طريق حمادي جادلة من ضربة رأس لينتهي اللقاء بنتيجة 4-3.