شاهد.. الاهلي بنغازي يصعق إنييمبا النيجيري برباعية مثيرة في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

حقق الاهلي بنغازي، فوزا مثيرا بنتيجة 4-3 على حساب ضيفه إنييمبا النيجيري، اليوم الأحد، على أرضية ملعب شهداء بنينا في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي، حسين طقطق وفاضل سلامة “هدفين” وحمادي جاد الله، وأحرز لإنييمبا أمباوما وأتولي وأندوكوا.

وجاءت المباراة سريعة منذ دقائقها الأولى، وتقدم إنييمبا بهدف مبكر في الدقيقة 5 عبر المهاجم أمباوما

وسرعان ما تماسك أصحاب الأرض ونجح حسين طقطق في تعديل الكفة للأهلي بنغازي برأسية في الدقيقة 9.

وعاد الأهلي وسجل هدفا ثانيا بالدقيقة 42 بعد أن سدد فاضل سلامة كرة من الجهة اليسرى اصطدمت بمدافع إنييمبا وتحولت لشباك الحارس.

ونجح أتولى في خطف هدف التعادل بعد كرة مرتدة من حارس الأهلي بنغازي في الدقيقة 59.

ومنح فاضل سلامة الهدف الثالث للأهلي بنغازي برأسية في الدقيقة 70.

وبلغت المباراة قمة الإثارة حين سجل إنييمبا هدفا ثالثا عبر أندوكوا في الدقيقة 85، ليعود الأهلي ويحرز هدف الفوز في آخر دقائق المباراة بواسطة حمادي جادالله .