حارس الهلال الليبي يتعرض لجلطة قلبية

تعرض حارس مرمى فريق الهلال الليبي لجلطة في القلب، خلال مواجهة فريقه امام كاكامينغا الكيني في إطار ذهاب الدور التمهيدي الاول للكونفيدراليه الافريقية.

وكشف حساب الهلال على موقع فيسبوك الخبر، حيث نشر منشورا قال فيه: حارسنا “حسام إمبية” يتعرض لجلطة خفيفة على القلب إثر إنخفاض مستوى الأكسجين خلال مباراتنا أمام كاكامينغا، وقد استلزمت نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، وعلى إثر ذلك، تم إجراء عملية قسطرة على القلب لحارسنا وقد تكللت بالنجاح بفضل الله، خالص التمنيات بالشفاء العاجل لحارسنا الأمين، ننتظر عودتك.

وكان حسام امبية احد نجوم الهلال خلال المباراة ونجح في حماية شباكه في اكثر من مناسبة .