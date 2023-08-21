أبوسليم يفوز خارج ملعبه على الأولمبي الباجي التونسي في أول مشاركة أفريقية

أخبار ليبيا 24

نجح فريق أبو سليم الليبي في تحقيق فوز في أول ظهر أفريقي عندما فاز على مضيفه الأولمبي الباجي بطل كأس تونس، بهدف، في ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وهذه أول مباراة قارية له بعد أن تأهل لأول مرة للمشاركة في المسابقات الإفريقية، بحصوله على المركز الثالث في الدوري الليبي الممتاز الموسم الماضي.

وجاء هدف الفوز الثمين لأبوسليم عن طريق اللاعب عبد المنعم عياد من ركلة جزاء في الدقيقة 48. ولم ينجح لاعبو الأولمبي الباجي في إعادة ناديهم لأجواء المباراة وتحقيق التعادل.

ويلتقي الفريقين في لقاء الإياب الأحد 27 أغسطس الجاري. وسيواجه المتأهل من الفريقين وصيف الدوري الأوغندي الموسم الماضي كامبالا سيتي.