استاد لوسيل يستضيف مباراة الافتتاح ونهائي كأس آسيا قطر 2023

تشهد بطولة كأس آسيا قطر 2023 التي تنطلق في 12 يناير وتتواصل حتى 10 فبراير من العام المقبل، منافسات حماسية بين عدد من أفضل منتخبات كرة القدم في قارة آسيا. وتستضيف مباريات البطولة، تسعة من الاستادات الحديثة المشيدة وفق أفضل المواصفات العالمية، ومن بينها سبعة استادات مونديالية.

ويشهد استاد لوسيل المونديالي مباراة الافتتاح والنهائي، والتي يواجه فيها المنتخب القطري بوصفه منتخب البلد المضيف، المنتخب اللبناني في الساعة 7 مساءً بتوقيت الدوحة. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للاستاد المذهل 88 ألف مقعد، واشتُهر باستضافة نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022.

وتحتضن منافسات البطولة الآسيوية المرتقبة، ستة استادات مونديالية أخرى هي؛ استاد البيت، استاد الجنوب، استاد الثمامة، استاد أحمد بن علي، استاد المدينة التعليمية، واستاد خليفة الدولي. وسينضم إلى هذه الاستادات كل من استاد جاسم بن حمد واستاد عبد الله بن خليفة، ويعدان مقران لبطلي دوري نجوم قطر السد والدحيل على التوالي.

ويشارك 24 منتخباً في كأس آسيا قطر 2023 تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، وستشهد البطولة ما يصل إلى ثلاث مباريات يومياً خلال مرحلة المجموعات. وبفضل الطبيعة متقاربة المسافات في دولة قطر، سيحظى المشجعون بفرصة استثنائية لحضور أكثر من مباراة واحدة خلال اليوم، كما تتيح هذه الميزة للمشجعين القادمين من خارج الدولة البقاء في مكان واحد طوال فترة إقامة البطولة.

وقال جاسم عبدالعزيز الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر 2023: “يسرنا استضافة البطولة الآسيوية للمرة الثالثة على أرض قطر. نحن على ثقة بأن كأس آسيا قطر 2023، ستكون النسخة الأفضل التي يتم تنظيمها حتى الآن، كما سيشهد جدول المباريات عدداً من المنافسات الرائعة التي تتصاعد فيها أجواء الحماسة والإثارة بين عدد من أشهر المنتخبات في آسيا.”

وأضاف السيد جاسم عبدالعزيز الجاسم: “نترقب بكثير من الحماس عودة أجواء كرة القدم العالمية إلى الاستادات في قطر، وامتلاء مدرجاتها بالمشجعين الشغوفين بعالم الساحرة المستديرة، والذين سيقصدون الدولة من شتى أنحاء القارة لحضور مباريات الحدث الرياضي المرموق.”

وكانت قطر قد استضافت كأس آسيا، البطولة الأكثر أهمية في قارة آسيا، في عامي 1988 و 2011. وسيحرص منتخبها الوطني حامل لقب البطولة، على الاحتفاظ باللقب على أرضه وبين جمهوره، بعد نجاحه في الوصول إلى منصة التتويج في 2019 إثر خوضه مواجهات مشرّفة حصد فيها فوزاً تلو الآخر.

وجاء العنابي في المجموعة الأولى في كأس آسيا قطر 2023 إلى جانب كل من منتخب الصين وطاجيكستان ولبنان. وستقام مباراتا العنابي المتبقيتان في استاد البيت، حيث يلتقي منتخب طاجيكستان في 17 يناير، الساعة 5:30 مساءً، كما يواجه الصين في استاد خليفة الدولي في 22 يناير، الساعة 6 مساءً.

ويتنافس أفضل منتخبين من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في دور الـ 16 الذي سيبدأ في 28 يناير. فيما تنطلق صافرة النهائي في 10 فبراير على أرض استاد لوسيل في الساعة السادسة مساءً.

