لاعب برشلونة على بعد خطوات من الدوري الإنجليزي

أشار تقرير نشرته صحيفة سبورت الإسبانية عن وصول عرضين لمهاجم برشلونة الشاب آنسو فاتي من أندية الدوري الإنجليزي ، مايعني إمكانية مغادرته أسوار ملعب كامب نو لعدم وجود ضمانات للعبه بشكل أساسي مع الفريق .

تقرير ” سبورت ” أشار لوصول وكيل اللاعب ” خورخي مينديز ” إلى برشلونة هذا الأسبوع لدراسة العرضين وتقييم مستقبل اللاعب قبل أيام فقط من اغلاق نافذة الانتقالات الصيفية .

يأتي هذا الموقف رغم إشادة وتمسك المدرب تشافي هيرنانديز بلاعبه في كل مؤتمر صحفي وتلميحه ببقاء اللاعب لما يشكله من أهمية للفريق خصوصا في المستقبل .

المصدر : صحيفة سبورت

