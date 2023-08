سالم الجلالي مدربا للمنتخب الأول أمام غينيا الاستوائية

كلف الاتحاد الليبي لكرة القدم المدرب الوطني سالم الجلالي كمدرب للمنتخب الأول بشكل مؤقت لقيادة منتخبنا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا أمام منتخب غينيا الإستوائية.

وجاء قرار تكليفِ الجلالي من اتحاد الكرة سيكون فقط في المباراة الأخيرة بتصفيات إفريقيا والتي سيستدعي فيها المدرب المؤقت لاعبين من مواليد 2004 بهدف تشكيل المنتخب من جديد تمهيدا لتسليم القيادة الفنية لمدرب أجنبي في الفترة القريبة القادمة

