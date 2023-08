لجنة مسابقات اتحاد كرة السلة تؤكد على ضرورة إبرام عقود اللاعبين وفقا النموذج المعد من الاتحاد العام

أكدت لجنة مسابقات الاتحاد الليبي لكرة السلة على ضرورة إبرام عقود اللاعبين وفقا النموذج المعد من الاتحاد العام

وحددت لجنة المسابقات مواعيد فترات قيد اللاعبين للموسم الرياضي المقبل حيث بدأ في قيد تسجيل اللاعبين في الفترة الأولى من 15 من الشهر الجاري وتنتهي في 14 من الشهر المقبل في حين حدد موعد تسجيل قيد اللاعبين في الفترة الثانية عقب نهاية مرحلة الإياب من المرحلة التمهيدية الأولى والتي لاتتجاوز فيها فترة القيد عن سبعة أيام .

