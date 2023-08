تنطلق يوم الخميس القادم منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الصعود للدوري المممتاز بإقامة مباريات مهمة

وتشهد مباريات الجولة الثالثة مباريات قوية ضمن منافسات المجموعة الأولى حيث يواجه فريق الأنوار متصدر المجموعة فريق البروق الوصيف في ملعب نادي الوحدة في حين يلاقي نجوم اجدابيا المروج بملعب الملعب الليبي

