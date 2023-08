تقام يوم الخميس القادم مباريات المجموعة الثانية من منافسات مرحلة الصعود للدوري الممتاز

ويستضيف ملعب شحات قمة مباريات الجولة بمواجهة البشائر و الملعب الليبي في حين يستقبل ملعب شيخ الشهداء مباراة النهضة و الوطن وتختتم مباريات الأسبوع الثالث بلقاء الترسانة و النصر زليتن بملعب درنة

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الخميس تنطلق مباريات المجموعة الثانية من منافسات الصعود للممتاز بإقامة مباريات هامة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار