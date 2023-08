كلف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم سوداني بقيادة الدول محمود إسماعيل لقيادة مواجهة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ضمن إياب تمهيدي دوري أبطال إفريقيا المقامة بالقاهرة الأحد القادم

ويساعد الحكم الدولي محمود إسماعيل في إدارة المواجهة الليبية الموريتانية المساعد الأول محمد عبد الله في حين أوكلت مهمة المساعد الثاني للحكم الدولي معز علي .

هذا وسبق للحكم الدولي محمود إسماعيل إدارة مواجهة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش المصري التي جمعت الفريقين في تصفيات كأس سلمان للأندية العربية .

ويشار إلى أن فريق الأهلي طرابلس فقد نتجية مباراة الذهاب في نواكشوط بهدفين دون مقابل .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post طاقم تحكيم سوداني يقود مواجهة الأهلي طرابلس ونواذيبو المقامة الأحد القادم بالقاهرة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار