يختتم المنتخب الوطني للكرة الطائرة معسكره التحضيري بالمغرب يوم غد الأربعاء بمواجهة المنتخب المغربي

ضمن معسكره التحضيري بالمغرب الاستعدادي للبطولة الإفريقية المقامة بمصر بداية الشهر الجاري

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يختتم معسكره التحضيري بالمغرب بالمواجهة الودية الرابعة أمام المغرب حيث خاض ثلاث مباريات ودية سابقة تعادل في لقائين 2-2 وخسر لقاءه الودي الأخير 3-0

هذا وسيخوض المنتخب الوطني معسكر ا تحضيريا أخيرا في تونس ينطلق يوم الجمعة القادمة قبل السفر إلى القاهرة و المشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post المنتخب الوطني للكرة الطائرة يختتم يوم غد معسكره التحضيري بالمغرب بمواجهة المغرب وديا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار