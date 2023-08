تعاقد نادي الشعلة السعودي مع اللاعب عبد الله الشعافي قادما من فريق الاتحاد المصراتي بصفقة انتقال حر

ونجح نادي الشعلة السعودي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بالتعاقد مع الشعافي الذي يشغل اللعب في مركز خط الوسط لتعزيز الفريق الأول لكرة القدم المتواجد ضمن فرق المجموعة الأولى في منافسات دوري الدرجة الثانية المقرر إقامته الشهر القادم .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

