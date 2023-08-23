نجم ريال مدريد يفاجئ كارلو أنشيلوتي

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، نبأ سارا بشأن أحد لاعبيه المصابين في الموسم الحالي.

وأعلن ريال مدريد، الإثنين الماضي، خضوع أردا جولر لجراحة بالمنظار في ركبته اليمنى، على أن يبدأ اللاعب عملية التعافي خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن جولر فاجأ أطباء ريال مدريد بتعافيه السريع عقب إجراء الجراحة، حيث وصفوه بأنه “عاد كالثور”.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن جولر سيعود إلى الملاعب خلال فترة أقل من المتوقع له قبل الجراحة، بسبب تعافي جسده سريعا من الإصابة.

وتعاقد الميرنجي مع أردا جولر (18 عاما)، هذا الصيف، قادما من فنربخشة التركي، لمدة 6 مواسم.

يذكر أن الفريق الملكي وبرشلونة تنافسا على صفقة جولر هذا الصيف قبل أن يختار اللاعب التركي التوقيع مع ريال مدريد.