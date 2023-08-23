مانشستر سيتي يوجه ضربة قوية لنادي برشلونة

وجه مانشستر سيتي، ضربة قوية لبرشلونة، باقترابه من تحصين أحد نجومه المطلوبين بشدة في الفريق الكتالوني.

ويعتبر البرتغالي برناردو سيلفا، أحد أولويات المدرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن سيلفا على وشك تجديد عقده مع مانشستر سيتي.

وكتب رومانو، عبر حسابه على “تويتر”: “الاتفاق تم بين مانشستر سيتي وسيلفا هذا الأسبوع على التجديد”.

وأكد: “سيلفا سيوقع عقوده الجديدة مع السيتي اليوم”.

جدير بالذكر، أن عقد سيلفا الحالي مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2025، ومن المتوقع أن يمدده حتى 2026 مع زيادة كبيرة في الراتب.