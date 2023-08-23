والدة مبابي للخليفي: عاملتم ابني كالكـلب..ويجب عليكم الاعتذار!

يواصل مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في إثارة الجدل داخل الملاعب الأوروبية.

وكانت إدارة باريس قد أصدرت عفوا عن مبابي في الأسبوع الماضي، حيث عاد اللاعب للتدريب والمشاركة في المباريات مع المجموعة الأساسية.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال”، فقد هددت فايزة العماري والدة ووكيلة مبابي، ناصر الخليفي رئيس النادي، بعدم الجلوس أو التفاوض حول مصير اللاعب، قبل عودة اللاعب على الفور إلى كتيبة المدرب إنريكي.

وكشفت الشبكة الإسبانية أن العماري قالت للخليفي “تتعاملون مع نجلي كالكلب”، كما ذكرته بالجهد الذي قدمه مبابي عندما استجاب لجميع الضغوط التي تعرض لها خلال العام الماضي وجدد عقده مع باريس، متخليا عن حلمه باللعب لريال مدريد.

وذكرت العماري، الهجوم والانتقادات التي تعرض لها مبابي من قبل النادي، بسبب عدم فوزه بدوري الأبطال، مؤكدة أنه لو كان يرتدي القميص الملكي لكان بالفعل بطلا لأوروبا.

وقالت ديفنسا سنترال “الخليفي في هذه اللحظة بين المطرقة والسندان، لأن كل ما قالته العماري كان حقيقيا”.

وطلبت والدة مبابي من الخليفي، بأن يحصل نجلها على اعتذار من قبل النادي عما حدث معه، ولم يكن لدى رئيس باريس، خيار سوى أن يطيعها، ولهذا السبب اضطر لإعادة اللاعب إلى التدريبات.

وأضافت أن هدف الخليفي لا يزال محاولة التفاوض مع ممثلي مبابي، بشأن التمديد مع الخروج بسعر محدد في صيف 2024.