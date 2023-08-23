النصر الليبي يتعاقد رسميًا مع المدرب التونسي

أكمل نادي النصر الليبي، الثلاثاء، بشكل رسمي، إجراءات تعاقده مع المدرب التونسي محمد المكشر.

وقال حساب نادي النصر على فيسبوك: “مراسم توقيع عقد المدير الفني محمد المكشر”، مرفقا عدة صور من الحدث.

وأضاف: “وقع رئيس نادي النصر السيد أحمد بوشناف العقد الرسمي مع المدير الفني التونسي محمد المكشر بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومدير كرة القدم بالنادي خالد حسين، كما تم التفاهم على آلية العمل وتحديد موعد بداية تجمع الفريق الأول”.

وتسعى إدارة “الفحامة” للظهور بشكل مميز خلال الموسم الجديد، عكس ما حدث الموسم الماضي، حيث أخفق الفريق في التأهل للمسابقات الأفريقية.