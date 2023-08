بعثة الأهلي طرابلس تشد الرحال إلى القاهرة استعدادا لمواجهة نواذيبو بملعب القاهرة الدولي

شدت بعثة نادي الأهلي طرابلس الرحال إلى القاهرة تأهبا لمواجهة نواذيبو الموريتاني الأحد القدم بملعب القاهرة الدولي ضمن إياب تمهيدي دوري أبطال إفريقيا.

ويباشر فريق الأهلي طرابلس تدريباته بشكل رسمي ابتدأ من يوم الغد حيث سيسعى مدرب الفريق التونسي طارق الجريا لرفع وتيرة التحضيرات بأمل تعويض خسارة الهدفين في لقاء الذهاب أمام نواذيبو لتأهل للمرحلة القادمة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكلف الكاف طاقم تحكيم سوداني لقيادة مواجهة الأهلي طرابلس ونواذيبو بقيادة الحكم الدولي “محمود إسماعيل”.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

