أبوسليم يستعد في القاهرة تحضيرا لمواجهة الأولمبي الباجي الأحد القادم

باشر فريق أبوسليم تحضيراته بالقاهرة استعدادا لمواجهة فريق الأولمبي الباجي التونسي يوم الأحد القادم ضمن إياب تمهيدي كأس الكونفدرالية الإفريقية بملعب السلام بالقاهرة.

ويسعى مدرب فريق أبوسليم التونسي شكري الخطوي من خلال التحضيرات لتهئية اللاعبين بالشكل الصحيح بأمل المحافظة على الانتصار الذي حققه الفريق في لقاء الذهاب بملعب حمادي العقري برادس على فريق الأولمبي الباجي بهدف نظيف لبلوغ الدور الثاني من دور تمهيدي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

هذا ويشار بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كلف طاقم تحكيم مصري لإدارة المواجهة الليبية التونسية بقيادة الدولي محمود ناجي.

