نادي النصر يكلف اللاعب الدولي السابق خالد حسين مديرا للكرة بالنادي

كلفت إدارة نادي النصر اللاعب الدولي السابق خالد حسين بمهام مدير الكرة بنادي تحضيرا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويأتي تكليف إدارة نادي النصر الجديدة برئاسة أحمد بوشناف لدولي خالد حسين كمديرا للكرة ضمن خطة إدارة النادي الجديدة لإعادة هيكلة المناصب الفنية والإدارية بالنادي بعد قرار إلغاء كافة التكلفيات الفنية والإدارية.

الصادرة من اللجنة التسيرية السابقة التي ترأسة النادي في الموسم الماضي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

