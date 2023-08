تحتضن العاصمة طرابلس يوم الجمعة القادمة بطولة ليبيا للجودو بمشاركة 159 لاعبا يمثلون 11 ناديا

البطولة التي تحتضنها صالة المنتخبات الوطنية بالمدينة الرياضية طرابلس ستستمر حتى السبت القادم بمشاركة أندية اتحاد الشرطة والجمارك ومركز ناشئين النخبة ومركز ناشئين الفرسان بالإضافة الوطن العربي وسعاية بديري وبن زيدون والوفاق وغوط الشعال والأولمبي والسويحلي.

