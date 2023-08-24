افتتاح رائع لـ«عربية المواي تاي» في ليبيا

حقق حفل الافتتاح الرسمي لمنافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب، الذي أقيم أمس الأول، نجاحاً مميزاً ولافتاً وسط أجواء رائعة شهدتها القاعة الكبرى في المدينة الرياضية بالعاصمة الليبية طرابلس التي تحتضن الحدث حتى 26 أغسطس الجاري، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة عربية.

شهد الافتتاح معالي المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية ليبيا الشقيقة، بجانب عبدالشفيع الجويفي وزير الرياضة الليبي، والدكتور جمال الزروق رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، ومحمد الزروق نائب رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، رئيس الاتحاد الليبي، وطارق محمد المهيري الأمين العام للاتحاد العربي.

ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء الليبي بالوفود العربية المشاركة في البطولة، كما عبر في كلمته عن سعادة جميع الليبيين باستضافة إخوتهم من مختلف البلدان العربية، مشيداً بتنظيم البطولة والمشاركة المميزة للمنتخبات العربية، كما أعلن معاليه عن انطلاق وبدء منافسات البطولة، وتابع النزال الاستعراضي الذي أقيم للتعريف بفنون رياضة المواي تاي.

وكان حفل الافتتاح الرسمي للبطولة قد انطلق بالسلام الوطني لجمهورية ليبيا الشقيقة، ومن بعدها تابع الحضور فيديو عن معالم ليبيا، ومن ثم فقرات استعراضية متنوعة عكست التراث والفن الليبي، إلى جانب استعراض طابور عرض المنتخبات العربية المشاركة ومن بعدها قسم اللاعبين والمدربين والحكام.

ورحب محمد الزروق، نائب رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، رئيس الاتحاد الليبي، بالوفود المشاركة في البطولة العربية للشباب للمواي تاي، وتقدم بالشكر والامتنان لعبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، لدعمه خطط تطوير المواي تاي في الوطن العربي، وتمثل البطولة العربية للشباب خير دليل على دعم الاتحاد العربي لتقديم البطولات والتجارب المهمة لإعداد المنتخبات لبطولة العالم في تركيا نهاية سبتمبر المقبل.

وقال طارق محمد المهيري، الأمين العام للاتحاد العربي: «نشكر معالي المهندس عبد الحميد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية ليبيا الشقيقة، على تشريفه لحفل افتتاح البطولة العربية للمواي تاي للشباب، كما توجه بخالص الشكر والأمتنان للجمهورية الليبية الشقيقة، تقديراً لدورهم البارز وجهودهم المخلصة لاستضافة البطولة العربية للمواي تاي للشباب بحفاوة كبيرة وكرم ضيافة واستقبال مميز لكافة البعثات والوفود العربية المشاركة، مشيداً بجهود وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية في ليبيا والاتحاد الليبي للمواي تاي والكيك بوكسينج، ودعمهم الكبير لنجاح التجمع العربي الشبابي على أرض ليبيا العزيزة.

ونقل المهيري تحيات عبدالله النيادي الذي يولي اهتماماً كبيراً لتقديم المبادرات والبرامج الداعمة لتطور وازدهار اللعبة عربياً وآسيوياً، بما يعزز نهضتها وتفوق أبطالها في مختلف البطولات القارية والدولية.

وأضاف: يسرنا تنظيم البطولة العربية للمواي تاي للشباب، والتي تأتي لتؤكد حرص الاتحاد العربي للمواي تاي ومساعيه الهادفة لتعزيز نجاحات قاعدة رياضة المواي تاي على الصعيد العربي ودعم مسيرتها بتجارب مهمة، تمهيداً لمشاركة المنتخبات العربية في بطولة العالم للشباب للمواي التي ستقام في تركيا سبتمبر المقبل، متمنياً لجميع المنتخبات التوفيق والنجاح وتقديم أفضل صور التنافس الحضاري والخروج بمكتسبات مهمة في ختام منافسات البطولة.

وفي ختام الحفل أهدى طارق المهيري درع الاتحاد العربي للمواي تاي لرئيس مجلس الوزراء الليبي، تقديراً وعرفاناً على حضوره حفل الافتتاح ودعمه لاستضافة ليبيا لمنافسات البطولة العربية للمواي تاي.