يستعد المدرب الوطني سالم الجلالي للإعلان عن قائمة المنتخب الوطني التي ستواجه غينيا الاستوائية في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا القادمة.

المباراة التي ستقام في ملعب بنينا في بنغازي ستشهد لأول مرة استدعاء الثنائي عبدالميسر أبوشيبه مهاجم الاتحاد المصراتي، وفهد المسماري المحترف في سوتييسكا المونتينغري، مصادر خاصة بليبيا الأحرار أكدت أن المدرب سوف يعتمد على منتخب الشباب ولن تضم القائمة لاعبا يتجاوز عمره ثلاثة وعشرين عاما.

يشار إلى أن المنتخب الوطني فقد فرصة التأهل إلى النهائيات الإفريقية قبل الجولة الأخيرة في المجموعة التي ضمت منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post سالم الجلال يعلن عن قائمة المنتخب الوطني لمواجهة غينيا الاستوائية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار