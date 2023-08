الهلال يؤكد بقاء القائد فيصل البدري لموسم آخر

أعلن نادي الهلال بقاء قائده فيصل البدري ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد رغم العروض التي تلقاها اللاعب في فترة سوق انتقالات اللاعبين الحالية.

البدري الذي غاب عن لقاء الذهاب في تمهيدي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام كاكاميغا الكيني سيكون حاضرا ضمن قائمة المدرب المصري محمد عوده للقاء الإياب في ملعب بنينا، وكانت تقارير صحفية تشير إلى انتهاء العلاقة بين البدري والهلال في الفترة الماضية لكن اللاعب الدولي السابق فيصل البدري فضل البقاء في بيته عن الرحيل إلى فريق آخر في الموسم المقبل.

