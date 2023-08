ارتبط اسم محمد صلاح في الأسابيع الأخيرة بالانتقال للدوري السعودي وهو ماتستمر عدة صحف عالمية في تناوله، آخر هذه التقارير نشرته صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت الإيطالية .

الصحيفة الإيطالية نشرت تقريرا الخميس يفيد باستعداد اتحاد جدة لدفع 100 مليون يورو لإدارة ليفربول من أجل التخلي عن اللاعب المصري الذي سيتقاضى في حال موافقته على العقد قيمة 200 مليون يورو لمدة 3 مواسم .

المصدر | لاغازيتا ديللو سبورت

