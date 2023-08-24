انطلاق بطولة العالم لرفعات القوة في دبي بتألق ناشئي ليبيا وإنجازات عالمية

دبي 24 أغسطس 2023 (وال)- انطلقت ببلدية دبي بطولة العالم لرفعات القوة لذوي الإعاقة، بمشاركة ناشئون ليبيون وتحقيق نتائج مميزة بينها تحقيق ميدالية ذهبية.

هذا وتمكن لاعب منتخب ليبيا الوطني طيف عثمان، من تحقيق الميدالية الذهبية في فئة وزن 49 كيلوغرام بعد منافسة قوية شملت 8 رياضيين.

ومن ناحية أخرى، نجحت اللاعبة أسوة عبد الوهاب في تحقيق المركز الرابع في فئة وزن 50 كيلوغرام للسيدات.

وقد تميزت هذه البطولة بمشاركة نجوم صاعدين في مجال رفع الأثقال من مختلف الدول، حيث انطلقت المنافسات بمشاركة 58 رباعًا صاعدًا في فئات الشباب.

وقد شهدت البطولة تحقيق العديد من الأرقام القياسية المحلية، مما يشير إلى استعداد هؤلاء الشبان للانتقال إلى مستويات عالمية أكبر.

وحققت أوزبكستان الصدارة في جدول ميداليات بطولة العالم لرفعات القوة بفئة الشباب، حيث حصلت على 7 ميداليات منها 4 ذهبيات وواحدة فضية وبرونزيتان، تلاهما كازاخستان وأذربيجان بثلاث ذهبيات لكل منهما.

من جهة أخرى، حقق الرياضيان الهنديان هوني داباس وراهول جوجراجيا، إنجازًا تاريخيًا للهند بحصولهما على الميدالية الذهبية والفضية على التوالي في فئة وزن 72 كيلوغرام للرجال، كما فاز داباس بالميدالية الذهبية بعد رفعه أثقالا بوزن 132 و135 كيلوغرام على التوالي، بينما حصل جوجراجيا على الميدالية الفضية بعد رفعه وزن 132 كيلوغرام في منافسة قوية.

ومن أبرز الأبطال الجدد في هذه البطولة، تحقيق الرياضي السعودي عدنان نورسعيد الميدالية الذهبية في فئة وزن 49 كيلوغرام بعد أداء مميز، وقد استطاع نورسعيد رفع وزن 152 كيلوغرام في محاولته الأخيرة، محققًا بذلك الذهبية بفارق 22 كيلوغرام عن الفائز بالمركز الثاني.

وبدورها، استمرت اللاعبة البرازيلية لارا أباريسيدا دي ليما في تأكيد سيطرتها على فئة وزن 41 كيلوغرام للسيدات، حيث دافعت عن لقبها العالمي بقوة وإصرار.

ومن المقرر أن تستمر بطولة العالم لرفعات القوة في فئة الكبار ابتداء من يوم الأربعاء، حيث سيتنافس أبطال العالم والبارالمبية في مختلف الفئات على مدى ثمانية أيام. (وال – دبي)

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