تحولت بعثة فريق الأهلي بنغازي إلى نيجيريا تحضيرا لمواجهة فريق إنييمبا النيجيري الأحد القادم ضمن إياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي بنغازي رفقة مدربه التونسي لسعد الدريدي للعودة من نيجيريا بنتيجة إيجابية للتأهل للدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج زملاء مراد الوحيشي للخروج من لقاء الإياب بالفوز بأية نتيجة أو التعادل للتأهل للدور المقبل.

وكلف الكاف طاقم تحكيم كونغولي بقيادة ميسي جيسي نكونكو لإدارة مواجهة الأهلي بنغازي وإنييمبا النيجيري.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي بنغازي يلاقي إنييمبا في نيجيريا بأمل التأهل للدور القادم أفريقياً appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار