الأهلي طرابلس يواجه نواذيبو الموريتاني الأحد القادم بملعب القاهرة الدولي

يواجه فريق الأهلي طرابلس الأحد القادم فريق نواذيبو الموريتاني بملعب القاهرة الدولي ضمن إياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث مدرب الأهلي طرابلس من خلال تحضيراته الأخيرة بالقاهرة عن حلول مناسبة في لقاء الإياب أمام نواذيبو الموريتاني بأمل تعويض خسارة الهدفين في لقاء الذهاب لبلوغ الدور القادم من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكلف الاتحاد الأفريقي الحكم محمود إسماعيل لإدارة مواجهة الأهلي طرابلس الأحد القادم أمام فريق نواذيبو الموريتاني.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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