الهلال يواصل تحضيراته بجدية بطموح التأهل للدور الثاني من منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية

يواصل فريق الهلال تحضيراته استعدادا لمواجهة فريق كاكاميغا الكيني الأحد القادم ضمن تمهيدي منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الهلال المباراة الإياب التي تقام بملعب شهداء بنينا الدولي بطموح التأهل للدور الثاني، حيث بعد تعادله السلبي أمام كاكاميغا بدون أهداف يحتاج ممثل الكرة الليبية في الكونفدرالية لتحقيق الفوز ليس غيره لبلوغ ثاني أدوار المسابقة الأفريقية.

ويدير طاقم تحكيم جزائري مواجهة الهلال وكاكاميغا بقيادة الدولي حسام بن يحيى.

