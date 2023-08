أبوسليم يأمل من ملعب السلام بالقاهرة الأحد القادم التأهل على حساب الأولمبي الباجي التونسي للدور الثاني من منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية

يواجه فريق أبوسليم يوم الأحد القادم بملعب السلام بالقاهرة فريق الأولمبي الباجي التونسي ضمن إياب تمهيدي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل ممثل الكرة الليبية فريق أبوسليم في كأس الكونفدرالية الأفريقية في مواجتهه أمام الأولمبي الباجي بحذركبير رغم فوزه في ملعب حمادي العقربي برادس بهدف نظيف، حيث سيبحث أبوسليم صحبة مدربه التونسي شكري الخطوي بكافة الوسائل للمحافظة عن الفوز بمباراة الذهاب لبلوغ أصفر وأزرق أبوسليم الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه.

ويقود المواجهة الليبية التونسية طاقم تحكيم مصري يقيادة الحكم محمود ناجي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

