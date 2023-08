منتخب الطائرة يبدأ معسكرا تحضيريا بتونس قبل السفر إلى مصر

اختتم المنتخب الوطني للكرة الطائرة معسكره التحضيري الأول بمباراة رابعة وأخيرة أمام المنتخب المغربي انتهت بالتعادل بشوطين مقابل شوطين.

ويدخل المنتخب الوطني بقيادة التونسي غازي قوبعه في معسكر تحضيري آخر في تونس حتى موعد السفر إلى القاهرة والمشاركة في بطولة أفريقيا التي تنطلق بداية الشهر المقبل.

ويطمح منتخب الطائرة المتوج بالقلادة الذهبية في دورة الألعاب العربية الأخيرة بالجزائر، لمواصلة تحقيق نجاحاته على المستوى الدولي بالتأهل إلى كأس العالم.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

