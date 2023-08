المنتخب الوطني للتايكواندو لفئة الأشبال يصل إلى البوسنة للمشاركة في بطولة العالم للتايكوندو الأحد القادم

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للكاراتيه إلى العاصمة البوسنية سراييفيو للمشاركة في بطولة العالم للتايكوندو المقرر انطلاقها الأحد القادم.

ويشارك المنتخب الوطني في بطولة العالم بأربعة رياضيين هم علي العلواني ومحمد الطياري ومحمد عطيوة ويوسف الحبشي، بقيادة المدرب الوطني إيهاب بلعيد.

وتشهد بطولة العالم في نستختها السادسة مشاركة 1005 رياضيين على مستوى العالم.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

