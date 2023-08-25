الأهلي بنغازي يتجه لنيجيريا للمشاركة في مباراة الإياب بدوري أبطال أفريقيا

بنغازي 25 أغسطس 2023 (وال) -غادر صباح اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة، فريق الأهلي بنغازي مطار بنينا، متجها مباشرة إلى العاصمة النيجيرية (لاجوس)، لخوض مباراة الإياب لدوري أبطال أفريقيا-الدور التمهيدي-، حيث سيواجه فريق (انييمبا) النيجيري مساء الأحد، وكانت مباراة الذهاب تفوق فيها الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

كما وصل صباح اليوم فريق (كاكاميغا) الكيني مطار بنينا الدولي، للقاء فريق الهلال في مباراة إياب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الأفريقية مساء الأحد المقبل، فوق أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي، يذكر أن مباراة الذهاب في كينيا انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين (0-0).(وال بنغازي) ف ح/ س خ.

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