فوز براعم طائرة الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي للكرة الطائرة

مصراتة 25 أغسطس 2023 (وال) -توج براعم فريق الأهلي بنغازي للكرة الطائرة، بقيادة المدربين الحسن والحسين خير، بكأس بطولة الدوري الليبي لهذا الموسم 2023، بعد تفوقه على براعم فريق الجزيرة زوارة في المباراة النهائية مساء اليوم الجمعة، بشوطين لشوط واحد والتي أقيمت بصالة ألعاب مدينة مصراتة المستضيفة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

-الشوط الأول للجزيرة 25/22.

-الشوط الثاني للأهلي 25/23.

-الشوط الثالث للأهلي 15/8.(وال مصراتة) ف ح / س خ.

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