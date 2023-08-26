غدا.. الأهلي بنغازي يلاقي إنيمبا ضمن إياب الدور التمهيدي لأبطال إفريقيا

أخبار ليبيا 24

وصلت بعثة فريق كرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، الجمعة، إلى نيجيريا لمواجهة فريق أنيمبا النيجيري غدا الأحد، ضمن إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يؤدي فريق الأهلي بنغازي، اليوم السبت، مرانه على ملعب أنيمبا الدولي الذي تقام عليه المباراة والذي يتسع إلى 25 ألف متفرج.

وسيضع المدير الفني التونسي لسعد الدريدي خلال المران اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق لمواجهة أنيمبا.

ويسعى الأهلي بنغازي رفقة مدربه التونسي لسعد الدريدي، إلى العودة من نيجيريا بنتيجة إيجابية للتأهل للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي بنغازي إلى الفوز بأية نتيجة أو التعادل خلال لقاء الإياب للتأهل إلى الدور المقبل.

وتمكن الأهلي بنغازي من حسم لقاء الذهاب الذي أقيم في ليبيا لمصلحته بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وكلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ “كاف” طاقم تحكيم كونغوليًا بقيادة ميسي جيسي نكونكو لإدارة مواجهة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري.