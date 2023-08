الأهلي طرابلس يواجه نواذيبو الموريتاني غدا الأحد بملعب القاهرة الدولي

يلتقي فريق الأهلي طرابلس غدا الأحد القادم فريق نواذيبو الموريتاني بملعب القاهرة الدولي ضمن إياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث مدرب فريق الأهلي طرابلس طارق جرايا بعد تحضيراته الأخيرة بالقاهرة عن حلول مناسبة في لقاء الإياب أمام نواذيبو الموريتاني بأمل تعويض خسارة مباراة الذهاب بهدفين نظيفين وتحقيق الريمونتادا.

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي كلف الحكم السوداني محمود إسماعيل لإدارة مواجهة الأهلي طرابلس وفريق نواذيبو الموريتاني.

