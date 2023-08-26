أكمل فريق الأهلي بنغازي استعداداته بنيجيريا لمواجهة فريق إنييمبا النيجيري غدا الأحد ضمن إياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الأهلي بنغازي المباراة بروح الانتصار حيث يسعى مدربه التونسي لسعد الدريدي للعودة من نيجيريا بنتيجة إيجابية للتأهل للدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أفريقيا ويحتاج زملاء مراد الوحيشي للخروج في لقاء الإياب بالفوز بأية نتجية والتعادل للتأهل للدور المقبل.

يشار إلى أن الكاف أسند مهمة تحكيم اللقاء للحكم كونغولي ميسي جيسي نكونكو.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي بنغازي يلاقي إنييمبا في نيجيريا غدا الأحد لانتزاع ورقة التأهل appeared first on ليبيا الأحرار.

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