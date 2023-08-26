الهلال يواجه كاكاميغا الكيني غدا الأحد بملعب شهداء بنينا

أكمل فريق الهلال تحضيراته استعدادا لمواجهة فريق كاكاميغا الكيني غدا الأحد وذلك ضمن تمهيدي منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الهلال مباراة الإياب أمام كاكاميغا بملعب شهداء بنينا الدولي بطموح الفوز وتحقيق التأهل للدور الثاني بعد انتزاعه نتيجة التعادل السلبي أمام كاكاميغا؛ حيث يحتاج ممثل الكرة الليبية في الكونفدرالية لتحقيق الفوز لا غير لبلوغ ثاني أدوار المسابقة الأفريقية.

يشار إلى أن مواجهة الهلال و كاكاميغا سيدرها طاقم تحكيم جزائري بقيادة الدولي حسام بن يحيى.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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