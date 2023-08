أبوسليم يواجه الأولمبي الباجي غدا الأحد في القاهرة

أكمل فريق أبوسليم هو الآخر استعداداته في القاهرة لمواجهة الأولمبي الباجي التونسي غدا الأحد في إياب تمهيدي كأس الكونفدرالية الأفريقية بملعب السلام.

أبوسليم وبقيادة المدرب شكري الخطوي يبحث عن فوزه الثاني على الأولمبي الباجي لتعزيز الانتصارِ الذي حققه على بطل كأس تونس في لقاء الذهاب بملعب حمادي العقربي برادس بهدف نظيف من أجل بلوغِ الدورِ الثاني من تمهيدي كأسِ الكونفدرالية الإفريقية.

يشار إلى أن الكاف أسند مهمة التحكيم لمباراة أبوسليم والأولمبي الباجي لطاقم تحكيم مصري بقيادة الدولي محمود ناجي.

