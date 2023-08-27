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قرار صادم بحق لاعب برشلونة “لامين يامال” بعد إختياره للمنتخب المغربي

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني، أتخدت قرار صادم بإعادة نجمها الصاعد، ذي الأصول المغربية لامين يامال، إلى أروقة أكاديمية “لاماسيا” الكتالونية .

من أجل أبعاده عن اجواء الإعلام وأبعاده عن الشهرة المبكرة ، ومنحه بيئة جيدة، و برنامج رعاية خاص، يسمح له بالتركيز وتطوير مستوياته بدون ضغوطات الإعلام .

حسبما أكدته صحيفة “موندو ديبورتيفو” المقربة من أسوار نادي البلوغرانا ، أن برشلونة قرر بشكل رسمي إعادة يامال للإقامة في “لاماسيا” بشكل دائم، وتمتيعه بأحسن الظروف خلال فترة الإقامته، من خلال توفير بيئة محفزة ومريحة، بهدف أبعاده عن الضغوطات الخارجية ، خاصة الصراع الذي بدأ يشتعل بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الإسباني من أجل خطف هذه الموهبة الكبيرة ،خصوصا وانه لا يتجاوز سن 16 بعد.

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