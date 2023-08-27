قرار صادم بحق لاعب برشلونة “لامين يامال” بعد إختياره للمنتخب المغربي

أكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني، أتخدت قرار صادم بإعادة نجمها الصاعد، ذي الأصول المغربية لامين يامال، إلى أروقة أكاديمية “لاماسيا” الكتالونية .

من أجل أبعاده عن اجواء الإعلام وأبعاده عن الشهرة المبكرة ، ومنحه بيئة جيدة، و برنامج رعاية خاص، يسمح له بالتركيز وتطوير مستوياته بدون ضغوطات الإعلام .

حسبما أكدته صحيفة “موندو ديبورتيفو” المقربة من أسوار نادي البلوغرانا ، أن برشلونة قرر بشكل رسمي إعادة يامال للإقامة في “لاماسيا” بشكل دائم، وتمتيعه بأحسن الظروف خلال فترة الإقامته، من خلال توفير بيئة محفزة ومريحة، بهدف أبعاده عن الضغوطات الخارجية ، خاصة الصراع الذي بدأ يشتعل بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الإسباني من أجل خطف هذه الموهبة الكبيرة ،خصوصا وانه لا يتجاوز سن 16 بعد.