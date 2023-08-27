موعد مشاهدة مباراة الاهلي طرابلس ونواذيبو بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023 ـ القناة الناقلة

يستضيف ملـعب استاذ القاهرة، اليوم الاحد مباراة الاياب بين الاهلي طرابلس الليبي ونواذيبو الموريتاني ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 .

موعد اللقاء والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الاياب بين الاهلي طرابلس الليبي ونواذيبو الموريتاني عند الساعة الخامسة حسب توقيت ليبيا والقاهرة والسادسة حسب توقيت مكة حيث تنقل المباراة في بث مباشر عبر قناة الوسط .

سيتم بث اللقاء عبر الموقع عند انطلاقه المباراة

وكان فريق نواذيبو الموريتاني، قد تغلب على الاهلي طرابلس بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب شيخا بيديا بنواكشوط، ضمن ذهاب الدور الأول التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا .

ويحتاج الاهلي طرابلس في مباراة اليوم الأحد إلى تسجيل ثلاثة أهداف نظيفة إذا أراد التأهل على حساب الفريق الموريتاني، وسيستعيد الأهلي طرابلس عناصره البارزة التي غابت عن المشاركة في مباراة الذهاب من دوري أبطال أفريقيا .

ويبحث مدرب فريق الأهلي طرابلس طارق جرايا بعد تحضيراته الأخيرة بالقاهرة عن حلول مناسبة في لقاء الإياب أمام نواذيبو الموريتاني بأمل تعويض خسارة مباراة الذهاب بهدفين نظيفين وتحقيق الريمونتادا.

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي كلف الحكم السوداني محمود إسماعيل لإدارة مواجهة الأهلي طرابلس وفريق نواذيبو الموريتاني.

الدور التمهيدي | من دوري أبطال أفريقيا

الاهلي × نـواذيبـو الموريتانـي

الأحـد 27/أغسطس/ 2023

ملـعب استاذ القاهرة

السـاعة:5:00 بتوقـيت ليـبيـا

القناة : الوسط wtv