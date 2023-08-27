موعد مشاهدة مباراة الاهلي بنغازي وانيمبا بث مباشر اليوم في دوري ابطال افريقيا 2023 ـ القناة الناقلة

يواجه فريق الاهلي بنغازي الليبي اليوم الاحد مباراة قوية وحاسمة أمام انيمبا النيجيري على ملعب انيمبا النيجيري ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد اللقاء والقناة الناقلة

ومن المقرر ان تنطلق المباراة بين الاهلي بنغازي وانيمبا النيجيري عن الساعة الرابعة مساءًا حسب توقيت ليبيا والثالثة حسب توقيت نيجيريا حيث تنقل في بث مباشر عبر قناة الوسط وليبيا الرياضية .

سيتم بث اللقاء عبر الموقع عند انطلاقه المباراة

وكان الاهلي بنغازي قد حقق فوزًا مثيرًا في مباراة الذهاب أمام انيمبا النيجيري على ملعب شهداء بنينا الاسبوع الماضي حيث تغلب برباعية مقابل ثلاثة اهداف ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الاهلي بنغازي بقيادة مدربه التونسي الأسعد الدريدي الى العودة الى بنغازي بالفوز والتأهل الى الدور القادم من دوري أبطال أفريقيا حيث من المقرر ان يشهد اللقاء الحاسم منافسة قوية بين الطرفين.

وأضاع الأهلي بنغازي فوزًا مريحًا في ملعب شهداء بنينا؛ حيث استقبلت شباكه ثلاثة أهداف، ليصبح في حاجة لتأكيد فوزه، أو على الأقل عدم الخسارة إذا أراد العبور للدور الثاني، وفي كل الأحوال فإن التأهل ليس بالأمر المستحيل.

يشار إلى أن الكاف أسند مهمة تحكيم اللقاء للحكم كونغولي ميسي جيسي نكونكو.

وتعهد جورج فيندي، المدير الفني لإنييمبا، بإقصاء منافسه أهلي بنغازي الليبي من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال فيندي في تصريحات لصحيفة (the national) النيجيرية إنه واثق تماما في قدرة فريقه على عبور عقبة أهلي بنغازي موضحا أن مواجهة الذهاب كان من الوارد أن تنتهي بالتعادل بعد أداء رائع من لاعبي فريقه.

وتوج إنييمبا بلقب دوري أبطال أفريقيا من قبل مرتين، عامي 2003 و2004.

وفيما يلي قائمة الأهلي بنغازي:

حراسة المرمى: مراد الوحيشي، علي الشعافي، فرج فكرون، أحميده الترهوني

الدفاع: علي يوسف، أسامة السريط، عبد الله الشكري، جاسم الخامس، كاساقا، محمد الترهوني، جمعة بورقيقة

الوسط: عبد الله الحوتي، بوادو، صهيب بن سليمان، عبد الله بلعم، محمد شطشاط، عبد الله داقو

الهجوم: حسين طقطق، زكريا منصوري، أيوب البرعصي، طلحة رزق، فاضل سلامة، محمد جاد الله

المباراة القادمة

الدور التمهيدي | من دوري أبطال أفريقيا

|| الأحـد 27/أغسطس/ 2023

|| 3:00م بتوقيت نيجيريا

|| 4:00م بتوقيت ليبيا

ملعب انيمبا النيجيري

إينيمبا النيجيري VS الأهلي الليبي