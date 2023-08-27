موعد مشاهدة مباراة الهلال وكاكاميغا الكيني بث مباشر اليوم في الكونفيدرالية الأفريقية 2023 ـ القناة الناقلة

يستضيف ملعب الشهداء بنينا، مباراة الهلال الليبي وكاكاميغا هوم بويز – الكيني اليوم الاحد ضمن منافسات في إياب الدور التمهيدي الأول للكونفيدرالية الأفريقية .

وتنطلق المباراة بين فريقي الهلال الليبي وكاكامينجا الكيني عند الساعة الثامنة مساءًا حسب توقيت ليبيا حيث تنقل في بث مباشر عبر قناة الوسط .

يشار إلى أن مواجهة الهلال و كاكاميغا سيدرها طاقم تحكيم جزائري بقيادة الدولي حسام بن يحيى.

ويحتاج الهلال الليبي إلى الفوز لمواصلة طريقه بالكونفدرالية عقب التعادل دون اهداف في كينيا؛ حيث سيلعب مباراة الإياب على ملعب شهداء بنينا بين جمهوره اليوم الأحد.

وكان الهلال قد تعادل سلبيا أمام كاكامينجا في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بالعاصمة الكينية نيروبي، يوم 19 أغسطس/آب الجاري.

وأكد المصري سامح السقا، المدرب المساعد للهلال، أن الفريق جاهز للمواجهة وسيسعى بقوة لخطف التأهل للدور المقبل.

وأضاف “سيتواجد خلال مواجهة الغد القائد فيصل البدري الذي سيمنحنا قوة أيضا، كما عاد خالد العريبي من الإصابة”.

وعن نقاط القوة للفريق المنافس، قال “الفريق جاهز بدنيا، لأنه استعد منذ فترة وخاض الكثير من المباريات وخاض معسكرا في أوغندا”.

NEXT MATCH ⚽

الدور التمهيـدي – كأس الكونفيدرالية الأفريقية🏆

الهلال VS كاكاميغا هوم بويز – الكيني

اليوم الأحد 8:00 مســاءً بتوقيـت ليبيا

ملعــب الشهداء بنينا