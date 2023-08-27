موعد مشاهدة مباراة ابوسليم والاولمبي التونسي بث مباشر اليوم في الكونفيدرالية الأفريقية 2023 ـ القناة الناقلة

تستضيف مصر، مواجهة ابوسليم الليبي والأولمبي الباجي التونسي اليوم الاحد ضمن منافسات في إياب الدور التمهيدي الأول للكونفيدرالية الأفريقية .

موعد اللقاء والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة بين فريقي ابوسليم الليبي والأولمبي الباجي التونسي عند الساعة الرابعة مساءًا حسب توقيت ليبيا والخامسة حسب توقيت مكة حيث تنقل في بث مباشر عبر قناة الوسط HD .

وتغلب نادي أبو سليم الليبي، الاحد الماضي على مضيفه الاولمبي الباجي التونسي بهدف دون مقابل في المباراة التي اقيمت على ملعب بوجمعة الكميتي بتونس، وذلك في منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

سيتم بث اللقاء عبر الموقع عند انطلاقه المباراة

وسيكون التعادل فقط كافيًا لأبوسليم للتأهل للدور التالي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، إلا أن الفريق سيسعى إلى تأكيد جدارته من خلال الفوز بمباراة الإياب التي ستقام في مصر اليوم الأحد.

يشار إلى أن الكاف أسند مهمة التحكيم لمباراة أبوسليم والأولمبي الباجي لطاقم تحكيم مصري بقيادة الدولي محمود ناجي.