تواصل دورة الحكام الأساسية لرياضات الجيت كون دو

بنغازي 27 أغسطس 2023 (وال) – تتواصل في مدينة بنغازي دورة الحكام الأساسية الأولى لرياضات الجيت كون دو، وذلك تحت إشراف اللجنة الليبية العليا لرياضات الجيت كون دو.

هذه الدورة التي تقام بقاعة اتحادية كرة القدم بمجمع سليمان الضراط بالمدينة 15 مشارك، حيث كانت المحاضرات نظرية وعلمية، حيث كانت المحاضرات النظرية بمقر الاتحادية، فيما كان الجانب العملي بقاعة الكيك بوك كسينغ.

ويلقى محاضرات الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيام التونسي المدير الفني للاتحاد العربي للرياضات الجيت كون دو، ماستر عبد الحميد شبيل.

وستسبق الدورة التي تختتم فعالياتها – اليوم الأحد – غداً الإثنين بمجمع سليمان الضراط، وذلك بإقامة البطولة الاحترافية الأولى لرياضات الجيت كون دو. (وال – بنغازي) س أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال