الجلالي: تغمرني سعادة كبيرة بتدريب منتخبا … وتكليفي للقاء واحد لم يضايقني بتاتاً

بنغازي 27 أغسطس 2023 (وال) – أعرب مدرب منتخب ليبيا الجديد لكرة القدم سالم الجلالي عن سعادته الغامرة والكبيرة، لتوليه مهمة تدريب المنتخب الوطني، واصفاً أن هذه المهمة هي وسام شرف، وسأسعى بقدر المستطاع تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة المنتخب المقبلة.

وقال الجلالي” أن تكليفي بمهام تدريب المنتخب هو للقاء غينيا الاستوائية فقط بتصفيات ” الكان “، إلى حين قدوم المدرب الجديد للمنتخب الليبي.

وأضاف سالم ” أن اختياري كمدرب في هذه المرحلة التي تعد صعبة خاصة من ناحية النتائج التي مر بها منتخبنا، لم يضايقني بتاتاً، وإنما أعطاني دافعاً قوياً للتحدي، لكي أكمل مسيرة زملائي الذين تولى تدريب المنتخب فيما مضى.

وأوضح المدرب قائلاً ” أن مهمتي في لقاء غينيا الاستوائية هي إظهار وأبرز المواهب الشابة التي لم تستدعى من قبل لتمثيل منتخبنا الوطني، وأن أضع نواة جيل جديد ينافس في كل الاستحقاقات.

وأكد الجلالي” أن اتفاقي مع الاتحاد الليبي لكرة القدم، بخصوص اختيارات المنتخب تكون عن طريقي شخصياً، بحيث لا تتعدى الاختيارات عن عمر الـ 23 عاماً.

وتابع ” أن هدفي هو الظهور بمظهر حسن وصورة تليق بكرة القدم الليبية، وسأعمل جاهداً على زرع الروح القتالية بالأسماء المختارة، وتخطي غينيا مهما كانت قوتها.

واستطرد سالم الجلالي حديثه ” سوف أخوض لقاء غينيا الاستوائية بوجوه شابة جديدة لم تكن موجودة بالسابق، مشيراً إلى أنني سأقدم تقرير مفصل بعد لقاء غينيا الاستوائية بتصفيات ” الكان ” إلى المدير الفني الجديد الذي سيتولى مهام تدريب منتخبنا مستقبلاً. (وال – بنغازي) أ ف

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