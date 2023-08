توج لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي صهيب المنسلي بذهبية وزن 60 كجم ضمن منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب المقامة حاليا بطرابلس.

وتعد ذهبية صهيب المنسلي البطولة العربية للمواي تاي هي الأولى في المشاركة العربية التي تحضتنها قاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية، والتي تشهد مشاركة عربية بمشاركة منتخبات مصر والأردن ولبنان وسوريا والمغرب واليمن وموريتانيا وفلسطين والعراق وتونس والإمارات.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post اللاعب صهيب المنسلي يتوج بالميدالية الذهبية في البطولة العربية للمواي تاي للشباب appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار